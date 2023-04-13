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ProIntegration Tech 2023: форум для профессионалов


13.04.2023 07:23

 

 

Организаторы выставки ProIntegration Tech 2023 проведут 20 апреля 2023 года кейс-марафон ProIntegration Tech Overview. Модератор: Александр Хорев, эксперт в области профессионального аудиовидеооборудования.

 

В рамках кейс-марафона представители различных компаний поделятся своими взглядами на современное состояние отрасли, расскажут о новых технологиях и оборудовании, реализованных проектах и пр. В программе: выступления, презентации, обсуждение неочевидных проблем и возможных решений. В этот же день, 20 апреля, пройдёт стратегическая сессия «Популяризация комплексных решений “умного” дома», на которой будут обсуждаться следующие темы: востребованность продуктов и сервисов «умного» дома на рынке многоквартирных домов; методы и инструменты работы по повышению информированности жильцов таких домов о составе предлагаемых продуктов и сервисов; повышение потребительской грамотности и пр.

 

Накануне, в первый день выставки, пройдут две конференции: «Цифровой музей» и «Умный дом». Среди тем последней: новые решения для умного дома и ЖК и перспективы внедрения в меняющихся условиях рынка; ограничения и возможности современного рынка домашней автоматизации; инструменты эффективной работы для увеличения монетизации проектов. Регистрация на все мероприятия деловой программы – на сайте выставки-форума.

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