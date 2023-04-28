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ProIntegration Tech 2023: как это было


28.04.2023 11:32

 

 

Организаторы подвели итоги ProIntegration Tech 2023. Мероприятие, ранее носившее название Integrated Systems Russia –единственная в России и странах СНГ международная b2b выставка в области системной интеграции, аудиовизуальных и информационно-коммуникационных технологий. За два дня её посетили 4823 специалиста, в числе которых производители и поставщики оборудования, профессионалы IT-рынка, интеграторы, конечные потребители…

 

В форуме приняли участие компании «Актру», «АНК Энерджи», «Брюллов Консалтинг», «Гигант», «Эффорт Групп», Ancomp, Armada Sound, AV Stumpfl, CTC Capital, ГК Digis, Escort Group, HD LED Tech, Hi-Tech Media, Visuals, ProfDisplay, Proland, Riwa, Sonance, Smart-AV, Treolan и другие. В рамках деловой программы прошли полдесятка конференций, с докладами выступили 57 спикеров. В их выступлениях поднимались вопросы работы компаний в современных условиях. Акустические и конференц-системы, проекторы, решения Digital Signage, оборудование для оповещения, звуковое оборудование, информационно-рекламные электронные носители, микшерные пульты и контроллеры, светодиодные и LED экраны, профессиональные проекционные системы, корпоративное и гостиничное ТВ – вот лишь небольшая часть решений, представленных на выставке лидерами рынка.

 

Значительная часть деловой программы была посвящена музеям, представители которых в рамках конференции «Цифровой музей» поделились опытом сохранения культурного наследия с помощью современных digital-инструментов, обсудили методы привлечения и организации работы с аудиторией. Второй день был посвящён новинкам ProAV оборудования, отраслевым технологиям и решениям – их обсуждали на кейс-марафоне ProIntegration Tech Overview. Специалисты отметили ряд актуальных трендов: гибридный формат обучения и работы, переход на отечественное программное ПО, всё большую «самостоятельность» оборудования и использование искусственного интеллекта. В рамках выставки традиционно прошла Национальная премия ProIntegration Awards – в этом году юбилейная, десятая. Награды получили интеграторы, представившие лучшие проекты для различных секторов рынка.

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