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Произведение искусства или аудиосистема?


26.02.2024 14:22

 

 

Резонный вопрос, когда речь идёт о громкоговорителях стоимостью 17000 долларов США, а именно столько стоит новый акустический комплект Goldmund Pulp + Hub, состоящий из пары беспроводных колонок и коммуникатора.

 

Новинка представляет собой усовершенствованные беспроводные «лайфстайл» колонки Pulp, созданные в сотрудничестве с дизайнером Сесиль Барани (Cécile Barani). Главная особенность аудиосистемы – встроенная технология WiSA, благодаря которой комплект Pulp + Hub поддерживает беспроводной стриминг аудиоконтента высокого разрешения. Концентратор подключается к активным колонкам и действует в качестве управляющего устройства, в том числе обеспечивая возможность Bluetooth aptX стриминга напрямую со смартфонов и т.п. Протокол WiSA поддерживает до 32 аудиоканалов и позволяет воспроизводить аудиофайлы до 24 бит / 96 кГц. Предусмотрена и возможность проводного подключения по HDMI (для ТВ), а также через цифровые коаксиальный и оптический разъёмы.

 

Акустические системы Pulp можно установить на полку, AV-консоль и пр. или использовать для установки фирменные напольные подставки (приобретаются отдельно, цена – 3300 долларов США за пару). Каждая колонка комплектуется пятидюймовым низкочастотным динамиком, мягкокупольным твитером и парой встроенных усилителей Telos мощностью по 175 Вт. АЧХ системы: 43 Гц – 25 кГц. Варианты отделки: серебристо-серый корпус и чёрные грили или матовый чёрный корпус с декоративными решётками в цвет. Колонки производятся в Швейцарии; поставляются в специальном защитном авиакейсе.

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