Прощай, Eclipse TD712zMK2

05.04.2022 12:43

Eclipse снимает с производства акустические системы TD712zMK2. Громкоговоритель, ставший классикой, выпускался около 18 лет. Удивительно, что в ассортименте производителя пока нет другой модели, которая могла бы заменить TD712zMK2; в Eclipse основной причиной этой нестыковки называют пандемию Covid-19, которая спутала все планы.



Оригинальная модель TD712z была впервые представлена широкой публике в 2004 году. В 2009 году конструкция громкоговорителя была усовершенствована, и акустические системы выпускались с дополнением MK2 в названии.



На ближайшее – неопределённое – время статус флагмана фирменной линейки акустических систем Eclipse переходит к модели TD510zMK2. Производитель обещает представить в нынешнем году новую продукцию, которая разрабатывалась в течение семи лет. Скорее всего, это будут колонки более низкой ценовой категории, чем TD712z MK2. Что касается снятой с производства модели, некоторое количество этих громкоговорителей пока остаётся на складе Eclipse, и их ещё можно успеть купить.