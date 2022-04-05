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Прощай, Eclipse TD712zMK2


05.04.2022 12:43

 

 

Eclipse снимает с производства акустические системы TD712zMK2. Громкоговоритель, ставший классикой, выпускался около 18 лет. Удивительно, что в ассортименте производителя пока нет другой модели, которая могла бы заменить TD712zMK2; в Eclipse основной причиной этой нестыковки называют пандемию Covid-19, которая спутала все планы.

 

Оригинальная модель TD712z была впервые представлена широкой публике в 2004 году. В 2009 году конструкция громкоговорителя была усовершенствована, и акустические системы выпускались с дополнением MK2 в названии.

 

На ближайшее – неопределённое – время статус флагмана фирменной линейки акустических систем Eclipse переходит к модели TD510zMK2. Производитель обещает представить в нынешнем году новую продукцию, которая разрабатывалась в течение семи лет. Скорее всего, это будут колонки более низкой ценовой категории, чем TD712z MK2. Что касается снятой с производства модели, некоторое количество этих громкоговорителей пока остаётся на складе Eclipse, и их ещё можно успеть купить.

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