Прощай, старый друг: взяли новых двух

02.12.2020 14:42

В октябре 2020 года президент и главный исполнительный директор CEDIA Табата О’Коннор (Tabatha O’Connor) объявила о том, что в январе будущего года уйдёт со своего поста и из ассоциации, в которой проработала 18 лет. В CEDIA подумали… и теперь вместо О’Коннор у организации будут сразу два CEO.



Временно исполняющими обязанности главного исполнительного директора станут Джайлз Саттон (Giles Sutton, на фото слева) и Кори Дикерсон (Kory Dickerson), до этого имевшие статус старших вице-президентов CEDIA. Саттон имеет 13-летний опыт системного интегратора; до сих пор он отвечал за рост числа участников ассоциации и разработку различных программ для их привлечения и вовлечённости в деятельность организации. Дикерсон в должности вице-президента по оперативному управлению руководил финансами и кадрами; до прихода в CEDIA он, в частности, работал в медицинской страховой компании.



В официальном заявлении говорится о том, что «назначение временных со-директоров из числа руководителей высшего звена свидетельствует о преемственности и поддержании лидерства». У Саттона и Дикерсона большой управленческий и финансовый опыт, их хорошо знают в отрасли, они отлично проявили себя в командной работе, в том числе в условиях пандемии, а потому в CEDIA считают, что это назначение поможет ассоциации успешно пережить нынешний сложный период – до тех пор, пока не будет назначен новый президент.