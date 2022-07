Прошлое возвращается?

18.07.2022 13:13

Похоже, потребителям мало тех возможностей современных технологий, благодаря которым человеческие желания исполняются как по мановению волшебной палочки: захотел послушать музыку – коснулся пару раз экрана смартфона, и готово! Судя по разработкам корпорации Yamaha – а там тщательно изучают настроения покупателей – современные потребители, особенно молодые, хотят активнее взаимодействовать с окружающими их предметами домашнего обихода и электронными устройствами.

В корпорации есть исследовательский отдел, который собирает и анализирует самые странные идеи, а некоторые даже воплощает в жизнь. Сейчас дизайнеры и инженеры подразделения работают над созданием новой коллекции домашних аудиоустройств, которые требуют довольного активного участия потребителя в «рабочем процессе». Одна из новых разработок – виниловый проигрыватель TurnT, точнее, имитация винилового проигрывателя, которая используется вместе со смартфоном пользователя. На смартфон устанавливается специальное приложение, после чего гаджет необходимо положить на миниатюрный TurnT. А дальше начинается то, что у заядлого виниломана вызовет усмешку, а у юных пользователей – восторг (по крайней мере, так считают в Yamaha). «Тонарм» TurnT поворачивается и опускает «иглу» на изображение крутящегося винилового диска, которое в этот момент появляется на экране смартфона.

Профанация, скажете вы? Возможно, но в Yamaha думают иначе. И предлагают ещё дальше углубиться в прошлое – с устройством Winder, которое представляет собой своего рода музыкальный автомат или даже музыкальную шкатулку – ту самую, из музеев и старых детских книжек… Как и в случае с Turn T, потребуются смартфон с установленным приложением и пара Bluetooth-колонок, но воспроизведение выбранной аудиозаписи начнётся только после того, как пользователь повернёт ключ на верхней панели Winder – заведёт её…

Новая концепция получила название Stepping Out of the Slate. У корпорации Yamaha нет планов – по крайней мере, официальных уведомлений не было – в ближайшее время или в обозримом будущем начать продажи этих аудио устройств (коллекция состоит из четырёх прототипов; принципы их работы не раскрываются). Окажутся ли маркетологи компании правы в своих оценках потребительских настроений, покажет время…