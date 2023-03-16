Просто добавь… басы, автономность и управление жестами

16.03.2023 15:58

Очередной портативный проектор, кои в последнее время появляются всё чаще и чаще – модель под названием Witseer, которую собирается запустить в производство китайский стартап IdeaClub. Ультракороткофокусное устройство с разрешением Full HD может проецировать изображение диагональю 100 дюймов и оснащается встроенной аудиосистемой. Но главная его особенность в другом...



Проектор Witseer можно дополнить несколькими модулями, которые значительно расширяют его способности. Используя один из таких модулей – с датчиком движения – можно взаимодействовать с изображением, проецируемым на поверхность, на которой стоит проектор (домашний или офисный стол): масштабировать картинку, пролистывать сайты или прокручивать текст документа, и т.д. С помощью инфракрасного сканирования проектор «отслеживает» положение и движения рук и пальцев пользователя на проецируемом изображении. Эта опция может оказаться полезной и в качестве домашнего развлечения, для обучения, детских игр и т.п. Модуль надевается на фронтальную панель проектора и подключается через имеющийся у проектора USB-порт.



Ещё один модуль представляет собой дополнительный динамик: он крепится к задней части проектора с помощью магнитов. Внутри – басовый драйвер мощностью 10 Вт (мощность двух штатных динамиков – 3 Вт). Наконец, третий модуль превращает питаемый от сети Witseer в беспроводное устройство: аккумулятор ёмкостью 5000 mAh тоже крепится на заднюю панель проектора и даёт возможность автономно смотреть фильмы или играть в видеоигры на протяжении 3,5 часов. Все три модуля не входят в базовую комплектацию, их нужно приобретать отдельно.



Без модуля движения проектор может воспроизводить изображение 1080p / 60 Гц с диагональю до 100 дюймов на расстоянии 45 см от стены или экрана. Разработчики обещают «чёткую и яркую картинку даже в хорошо освещённых помещениях» благодаря световому потоку в 1000 ANSI люмен, хотя для наилучшего качества изображения комнату нужно затемнить. Наряду с разъёмом USB на одной из боковых панелей проектора имеется HDMI-порт с ARC, а также разъём для подключения наушников. Поддерживаются технологии Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Доступ к многочисленным развлекательным приложениям обеспечивает ОС Android TV 9.



