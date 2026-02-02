Простое для сложного: Sonos Amp Multi

02.02.2026 15:21

Новинка Sonos – многоканальный стриминговый усилитель Amp Multi. Его разработали для аудиоинсталляций профессионального уровня: усилитель предназначен для использования в современном жилище, оснащённом большим количеством электроники, и создан для того, чтобы упростить проектирование подобных сложных систем и управление ими.

Amp Multi – высокотехнологичное масштабируемое решение, отвечающее нуждам инсталляторов, которым всё чаще приходится работать с открытыми (open space) жилыми пространствами, зачастую смешанного назначения, с высокой плотностью размещения акустических систем. Новый усилитель, как заявляют в Sonos, позволит легко вносить дополнения в такие сложные проекты, не создавая неудобств для домовладельцев. У новинки восемь выходов по 125 Вт, конфигурируемых в несколько (до четырёх) независимых зон. Каждый выход поддерживает до трёх колонок фирменной серии Architectural. Несколько усилителей можно объединить в одну систему, масштабируемую по мере необходимости. «Sonos Amp Multi – тот же Sonos Amp, мощный, надёжный и интуитивно понятный», но адаптированный к более крупным системам, позволяющий упростить реализацию сложных проектов и сделать её более эффективной на всех стадиях, включая установку и эксплуатацию.

Идентификация усилителей, установленных в монтажную стойку, осуществляется без ручного ввода PIN-кода, по генерируемому усилителем уникальному сигналу. Конфигурация зон, назначение выходов и управление источниками осуществляется через приложение Sonos; домовладельцы используют привычный им интерфейс. Реализованный в Amp Multi новый инструмент ручной настройки ProTune обеспечивает управление каждым выходом: десятиполосный параметрический эквалайзер, регулировку усиления, управление шириной полосы пропускания и смещение задержки. Всё это позволяет точно настроить систему в соответствии с особенностями акустики помещения и/или размещения динамиков. Поддерживается также функция Optimize Sonos Speakers с подробными DSP-профилями для архитектурных колонок Sonos. Высота шасси усилителя: 1.5U; дополнительно можно приобрести монтажную рамку 2U. Цена новинки пока не объявлена, в продаже усилитель появится через несколько месяцев.