Протокол Matter 1.5: поддержка камер видеонаблюдения

26.11.2025 23:52

Альянс стандартов совместимости (Connectivity Standards Alliance, CSA) объявил о выходе Matter 1.5. В новой версии протокола совместимости «умных» домашних устройств – много новых функций, появления которых давно ждали.

Одна из них – нативная поддержка камер видеонаблюдения, благодаря чему камеры могут взаимодействовать с экосистемами на базе Matter напрямую, без сторонних защищённых правом собственности интерфейсов. Поддерживается широкий ассортимент камер, вне зависимости от их цены и сложности: для внутреннего и наружного наблюдения, детские «бебиситтеры», панорамные и/или наклонные камеры и др., использующие Wi-Fi, Power over Ethernet (PoE) и стандартный Ethernet.

Возможна потоковая передача видео и аудио в реальном времени, поддерживаются двусторонняя связь, локальный и удалённый доступ, мультипотоковые конфигурации, управление панорамированием, наклоном и зумом. Расширены возможности хранения данных, однако прямое управление хранилищем отсутствует: вместо этого пользователям рекомендуются различные доступные варианты хранения, предоставляемые производителем устройства или платформой. Кроме того, не поддерживается анализ аудио- и видеоданных с камеры, а также запуск действий на основе этого анализа. Зато появилась поддержка протокола TCP, что обеспечивает более надёжную и эффективную передачу больших объёмов данных.