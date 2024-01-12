Прозрачный беспроводной ТВ LG Signature OLED T

12.01.2024 12:20

В середине 2014 года компания LG показала свой первый прозрачный OLED-дисплей с 18-дюймовым экраном. Спустя почти десять лет LG представляет новую разработку, уже не экспериментальную, а готовую к массовому производству – прозрачный OLED телевизор с 77-дюймовым экраном и почти полностью беспроводной.



LG Signature OLED T – телевизор, который получает контент без использования проводов, как и фирменный OLED M, то есть через отдельный блок Zero Connect Box. Именно к последнему подключаются – традиционным кабельным способом – всевозможные приставки, игровые консоли и пр., и именно он передаёт видео- и аудиосигналы телевизору, который может располагаться на расстоянии до 10 метров от передатчика. Единственный провод, который нужен самому телевизору – кабель питания. Устройство с «лидирующим в своём классе» качеством изображения имеет разрешение 4K UHD (3840 x 2160). Из-за того, что экран полностью прозрачный, ждать чёткости и яркости, как у традиционных телевизоров, не стоит; но, если хочется картинку получше, можно нажать кнопку, чтобы развернуть специальную плёнку, увеличивающую контрастность изображения.



Примечательно, что телевизор можно использовать не только по прямому назначению, а также в качестве предмета декора, но и как ширму для зонирования пространства: для этого дизайнеры LG разработали специальную металлическую подставку. Цена новинки неизвестна. В продаже прозрачный телевизор LG Signature OLED T появится уже в этом году.



