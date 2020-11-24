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Прозрачный OLED-дисплей Panasonic


24.11.2020 11:35

 

 

Корпорация Panasonic объявила о начале продаж в декабре 2020 года прозрачного OLED-дисплея с диагональю 55 дюймов. Модель TP-55ZT110 сначала смогут купить только жители Японии и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а затем новинка появится в продаже и во всём мире.

 

Ультратонкая OLED-панель похоже на лист прозрачного стекла. Её толщина – не более 1 см (у модели 55ZT110 – всего 7,6 мм. Органические светоизлучающие диоды могут отображать яркие изображения высокого качества с широким углом обзора. Оригинальный диммер Panasonic регулирует коэффициент пропускания света и может переключать экран между «режимом прозрачности» и «режимом чёрного»; в последнем случае изображение хорошо видимо даже в ярко освещённом помещении; оно обладает высокой контрастностью и глубокими уровнями чёрного без отражений или бликов. В нерабочем состоянии панель полностью прозрачна и позволяет видеть предметы, расположенные за ней.

 

Благодаря модульной конструкции прозрачные OLED дисплеи можно использоваться не только в жилых домах и квартирах, но и на коммерческих объектах – в торговых комплексах, на транспорте, в социальной инфраструктуре. Несколько панелей можно объединить и показывать большие изображения.

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