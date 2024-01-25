Прозрачный звук Waterfall Audio. Буквально.

25.01.2024 13:30

На следующей неделе в Барселоне будет проходить выставка Integrated Systems Europe, на которой компания Waterfall Audio представит свою новую серию акустических систем Niagara XT.



Бренд Waterfall Audio известен нетрадиционным подходом к дизайну акустических систем. Новые Niagara XT не стали исключением: их корпуса сделаны из прозрачного стекла, основание и верхняя панель отделаны кожей напа. В серии Niagara XT три напольные модели: XT3, самая крупная из трёх, XT2 и XT1. В верхней части каждой колонки расположен рупорный твитер: стеклянный у XT3, деревянный у колонок поменьше. Производитель обещает «новый уровень качества звучания»; технические характеристики акустических систем пока держатся в секрете, на сайте опубликованы лишь данные XT2: частотный диапазон 35-28000 Гц, чувствительность 90 дБ, импеданс 8/4 Ом, мощность 500 Вт. В продаже новинки должны появиться в апреле-мае текущего года.



Помимо новой линейки Niagara XT, на стенде Waterfall Audio будут представлены колонки из серии Pro Custom, в том числе модели LCR500 и SUB600S. Они предназначены для использования в помещениях средней и большой площади (от 40 до 100 кв.м) и рекомендуются к установке позади акустически прозрачных проекционных экранов. Также Waterfall Audio покажет ещё одну свою разработку – демпфирующую технологию JETSTREAM, которая применяется в моделях серий Niagara, Iguascu и Victoria.



