PSB BP7: два вуфера + усилитель класса D

15.10.2025 11:13

BP7 – активный сабвуфер, компактный, но мощный, в закрытом корпусе, со встроенным 350-ваттным усилителем класса D. Новинку выпускает PSB Speakers, входящая в группу компаний Lenbrook International.



Размеры сабвуфера: 27 х 29 х 27 см. Устройство оснащается двумя оппозитно установленными басовиками диаметром 6,5 дюймов, с резиновыми подвесами, 1,5-дюймовыми звуковыми катушками и магнитами увеличенного размера. Подобная конструкция, которую использует всё большее количество производителей акустики, позволяет уменьшить габариты корпуса и возникающие звуковые искажения и повысить общую эффективность системы.



Частотный отклик: 28 Гц – 150 Гц, с нижней частотой среза 25 Гц. Встроенный усилитель, как сообщается в пресс-релизе, «обеспечивает высокую детализацию, идёт ли речь о тонких акустических пассажах или взрывных киноэпизодах». Корпус – полностью закрытый, без призвуков и резонансов, зачастую присущих сабвуферам с портом фазоинвертора. Новинка выпускается в двух матовых цветах: чёрном и белом.