PSB достиг совершенства

29.08.2022 15:09

Канадский бренд PSB «прирос» новыми моделями акустических систем. Флагманская серия громкоговорителей Synchrony, которую в самой компании считают самой совершенной из всего выпускаемого ассортимента, официально появилась в продаже в аудиосалонах по всему миру.



Появление новой линейки знаменует 50-летие бренда. Самые последние технологические решения и накопленный за годы инженерный опыт реализованы в напольных колонках T600 и T800 и полочниках B600. T800 – самые крупные громкоговорители в серии; каждая колонка комплектуется тремя восьмидюймовыми басовыми динамиками, среднечастотным 5,25” драйвером и дюймовым твитером с титановым куполом. Модель предназначена для помещений большой площади; их звучание, как утверждает производитель, характеризуется глубокими плотными басами и открытыми чистыми средними и высокими частотами.



В напольных колонках поменьше, T600, используются такие же СЧ- и ВЧ-драйверы, а также вуферы (их тоже три) диаметром 6,5 дюйма. Наконец, полочная модель представляет собой двухполосную акустическую систему bass reflex с 6,5-дюймовым басовиком и титановой «пищалкой» (1”). Все три модели выпускаются в двух вариантах отделки: «матовый орех» или «сияющий чёрный». Для построения мультиканальных систем PSB рекомендует дополнить вышеперечисленные колонки акустикой центрального канала из фирменной серии PWM.



