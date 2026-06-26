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PSB iQ Series: стриминг и BluOS


26.06.2026 13:12

 

 

Новинка в ассортимент PSB Speakers – серия акустических систем iQ, с поддержкой функции стриминга и технологии BluOS, которая позволяет интегрировать колонки в домашнюю мультирум-систему или систему управления «умным домом».

 

На сегодня в iQ Series входят две модели акустических систем – колонки базового уровня iQ1 и более технологически продвинутые полностью беспроводные iQ2 (выпускаемые в корпусах семи цветов, включая премиальную отделку древесиной ореха). Громкоговорители обеих моделей – со встроенными усилителями Burr Brown класса D. Базой для новой разработки стали громкоговорители Alpha iQ. Устройства категории «всё-в-одном», PSB iQ1 и PSB iQ2 воспроизводят аудиофайлы высокого разрешения (24 бит / 192 кГц) и могут использоваться в составе домашних мультирум-систем, будучи совместимыми с любыми другими колонками с поддержкой BluOS. Динамики: четырёхдюймовый полипропиленовый мидбасовый драйвер со стальной корзиной и резиновым подвесом и твитер 0,75” с алюминиевым куполом, неодимовым магнитом и системой демпфирования с использованием ферромагнитной жидкости. У «старшей» модели усиление раздельное: 90 Вт для басов и 45 Вт для высоких частот; итого, общая мощность стереопары составляет 270 Вт. В iQ1 используется двухканальный усилительный модуль мощностью 45 Вт на канал.

 

Управление настройками осуществляется через приложение BluOS Controller App. Пользователям доступны более 20 сервисов потокового аудио (Amazon Music, Pandora, Qobuz, Tidal, SiriusXM), поддерживаются Apple AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL Connect, Bluetooth с aptX Adaptive. Есть встроенный модуль предусилителя / MM фонокорректора для прямого подключения к проигрывателю винила; оптический и RCA входы, HDMI eARC для ТВ и игровых консолей, USB-C аудио для коммутации с планшетом, смартофоном, портативным аудиоплеером и пр., а также выход для активного сабвуфера. Пара PSB iQ1 стоит 999 долларов США. Колонки выпускаются в корпусах чёрного и белого цвета; для синхронизации звучания стереопары используется проводное соединение. Более дорогие (1399 долларов) PSB iQ2 – TWS-устройства. Их корпуса – со специальным покрытием, благодаря которому на колонках не остаётся отпечатков пальцев. Варианты отделки: чёрный, белый, красный, зелёный, серый, песочный, а также ореховый шпон (плюс 100 долларов к цене; в этом варианте используется медная фурнитура).

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