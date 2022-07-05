PSB Speakers готовится к юбилею

05.07.2022 00:09

Passif 50 – новая модель акустических систем PSB Speakers, выпущенная в честь полувекового юбилея компании. Слово Passif в названии новинки – дань уважения одной из первых моделей бренда, громкоговорителю Passif II, выпущенному в 1974 году.



С фирменными ретро-колонками новую Passif 50 роднит и некоторое сходство в дизайне, в том числе корпус с отделкой натуральным шпоном ореха. Шильдик на юбилейных громкоговорителях – старого образца; на задней панели имеется памятная плашка с надписью “Passif 50 – 1972-2022”. А вот «начинка» колонок – самая современная: дюймовый твитер с титановым куполом и неодимовой магнитной системой с охлаждением феррожидкостью, имеющей высокие демпфирующие свойства. У новинки, говорится в пресс-релизе, «высокая выходная мощность и очень низкий уровень искажений». Громкоговоритель также комплектуется 6,5-дюймовым среднечастотником и восьмидюймовым вуфером. Корзины динамиков из литого алюминия устойчивы к деформациям, а резиновые подвесы особой формы помогают эффективно гасить резонансы диффузора. Возможности подключения колонок: би-вайринг или би-ампинг.



Продажи PSB Speakers Passif 50 начнутся в сентябре; с начала августа производитель начнёт принимать предварительные заказы. Розничная цена за пару: 2999 евро. Первые 500 покупателей получат благодарственные письма за личной подписью основателя компании Пола Бартона (Paul Barton).



