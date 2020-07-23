PSB Speakers и Audiodo: многообещающий союз

23.07.2020 11:22

Компании PSB Speakers и Audiodo объявили о начале сотрудничества. Если всё пойдёт хорошо, новые модели наушников PSB, пока находящиеся в стадии разработки, станут первой Hi-Fi продукцией, в которой применена технология Audiodo Personal Sound.



Тем, кто давно знаком с модельным рядом PSB Speakers, хорошо известно, что основатель компании Пол Бартон (Paul Barton) – один из пионеров по внедрению принципов психоакустики в процессы конструирования и производства акустических систем. Технология, созданная специалистами Audiodo – шведской компании, уже более 30 лет занимающейся акустическими изысканиями – позволит известному во всём мире производителю громкоговорителей ещё дальше продвинуться в этом направлении. Алгоритмы Audiodo Personal Sound позволяют потребителю самостоятельно настраивать… не параметры звучания акустических систем, но собственное восприятие.



На слух влияет множество факторов – от «природных», таких, как форма и размер ушных раковин и слуховых проходов, до проявляющихся в течение всей жизни человека: например, со временем слух может испортиться из-за постоянного воздействия громких шумов или перенесённой инфекции. Кроме того, есть ещё индивидуальные предпочтения и уникальные неврологические особенности. В совокупности это создаёт чрезвычайно сложную систему, однако многие производители предпочитают воспринимать её как нечто универсальное. Технология Audiodo – реализация принципиально иного подхода: она позволяет создать персональный «слуховой профиль» каждого пользователя и компенсировать существующие аномалии в восприятии им различных звуков.