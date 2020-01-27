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PSB Speakers прибегла к помощи IsoAcoustics


27.01.2020 13:47

 

 

Компания PSB Speakers объявила о начале сотрудничества с IsoAcoustics, выпускающей продукцию для акустического оформления помещений и изоляционные акустические материалы для громкоговорителей и аудио компонентов профессионального уровня.

 

Решения от IsoAcoustics будут применяться в акустических системах PSB Speakers, как в колонках инсталляционной серии CustomSound, так и в моделях других линеек. Одним из первых устройств, созданных в результате сотрудничества, станет новый встраиваемый сабвуфер CustomSound, который PSB Speakers планирует представить в феврале текущего года на выставке Integrated Systems Europe.

 

Основатель PSB Пол Бартон (Paul Barton): «То, как звучит динамик, зависит от множества факторов: площади и конфигурации помещения, отделки стен и полов, и так далее. Всё это – переменные, которые производители акустических систем не могут учесть и проконтролировать. Обычно мы не можем предсказать, как колонка отреагирует на резонирующие пол или полку, на которых она установлена. Однако решения от IsoAcoustics, например, демпфирующие ножки, позволяют свести влияние таких факторов к минимуму и дают нам еще один инструмент для повышения точности звучания производимых нами громкоговорителей».

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