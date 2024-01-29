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PSB Speakers привезла в Барселону новый сабвуфер


29.01.2024 13:05

 

 

На выставке ISE 2024, которая откроется уже завтра, компания PSB Speakers планирует показать свой новый сабвуфер, активный BP8 из линейки SubSeries, с двумя восьмидюймовыми (203 мм) басовиками и технологией усиления nCore.

 

Одна из главных особенностей новинки – корпус новой конструкции; при его разработке основное внимание было уделено жёсткости и акустической нейтральности. В пресс-релизе сообщается, что нежелательные резонансы и искажения практически исключены, поэтому сабвуфер воспроизводит низкие частоты до 20 Гц с очень высокой детализацией и точностью.

 

Мощность встроенного усилителя HybridDigital: 500 ватт. Низкочастотные драйверы с диффузорами из плетёного углеволокна и сверхмощными звуковыми катушками размещены на двух противоположных сторонах корпуса. Сабвуфер комплектуется изолирующими ножками IsoAcoustics, минимизирующими низкочастотную вибрацию. Габариты устройства (ШxГxВ): 33 см х 33 см х 35,6 см; цвет корпуса: белый или чёрный. Новинка рекомендуется к использованию в составе многоканальных комплектов домашнего кинотеатра или для прослушивания музыки.

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