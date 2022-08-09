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Психоакустика и автомобили


09.08.2022 02:06

 

 

Появилась информация о конфигурации аудиосистем Meridian Audio, которыми будут комлектоваться новые автомобили Range Rover Sport. Особенность этих аудиокомплектов – в использовании технологии психоакустической компенсации Meridian Perfect Balance.

 

Условные обозначения систем: Sound, 3D Surround и Signature. Базовый комплект Sound состоит из 15 громкоговорителей, в том числе центрального аудиоканала, а также усилителя мощностью 400 Вт и сабвуфера. Расширенная версия 3D Surround – уже 19 колонок, часть из которых играют роль фронтальных высотных и surround-каналов, а мощность усилителя увеличена в два раза. Наконец, конфигурация премиального комплекта Signature – 29 динамиков и 1430-ваттный усилитель; добавлены тыловые высотные каналы; кроме того, динамики встроены в каждый из четырёх подголовников – это позволяет усилить эффект окружающего звучания и сформировать индивидуальный «звуковой пузырь» для каждого человека, находящегося в автомобиле. Но и это ещё не всё. Системы 3D Surround и Signature могут быть дополнены четырьмя динамиками, которые встраиваются в заднюю дверь автомобиля. Такая конфигурация получила название Tailgate Event Suite. При активации соответствующего режима эти дополнительные колонки включаются в единую систему, а некоторые динамики из основного комплекта, наоборот, отключаются; таким образом, звук концентрируется в задней части салона автомобиля.  

 

Технология Meridian Perfect Balance использована в автомобилестроении впервые. Она обеспечивает постоянное тонально сбалансированное звучание при любой громкости прослушивания. Чувствительность человеческого уха к разным частотам зависит от уровня громкости. Чем громкость ниже, тем хуже воспринимаются низкие и высокие частоты. Эту проблема и призвано устранить новое технологическое решение, разработанное специалистами Meridian. Другие фирменные технологии, которые будут применяться в рамках сотрудничества двух компаний: Meridian Digital Precision с максимальным соотношением «сигнал/шум», Meridian RE-Q, корректирующая акустику салона, а также Trifield, «раскладывающая» стереоконтент на несколько аудиоканалов (в комплектах 3D Surround и Signature используется её аналог Trifield 3D для создания эффекта трёхмерного звучания).

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