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PTZ-камеры Lumens: обновление до NDI HX3


17.07.2024 14:00

 

 

PTZ-камеры Lumens VC-TR40N, VC-A71P-HN и VC-A71SN прошли сертификацию для формата NDI HX3. Это означает, что камеры могут использоваться в новейших производственных процессах NDI, в том числе обеспечивая пользователям доступ к новейшей ИИ-технологии отслеживания движения.

 

VC-TR40N – PTZ-камера с функцией слежения: два объектива анализируют «увиденное» и определяют лица, благодаря чему камера может, например, автономно следить за ведущим, когда он перемещается по сцене. Сертификация NDI HX3 означает, что VC-TR40N может интегрироваться с презентационным оборудованием NDI: системами записи лекций Lumens, производственными коммутаторами Vizrt, мультивьюерами, телесуфлерами и интерактивными инструментами сторонних производителей. Камеры VC-A71SN и VC-A71P-HN с 4K-матрицами оснащаются мощными объективами с 30-кратным оптическим зумом, что обеспечивает очень высокое качество видео в любых условиях освещения. Благодаря сертификации HX3 камеры можно интегрировать в экономичные гигабитные сети.

 

Обновление до NDI HX3 осуществляется путём установки последней версии прошивки, которая доступна на сайте Lumens. Клиенты, которые работают в среде HX2, могут переключиться на HX3 одним нажатием кнопки. Следующим этапом развития NDI станет переход на поддержку NDI Tools 6; как ожидается, он будет доступен во второй половине 2024 года.

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