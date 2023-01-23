Пульт управления, который «изменит правила игры»

23.01.2023 17:34

На выставке ISE 2023, которая откроется в Барселоне 31 января, компания HDAnywhere представит свою новую разработку – универсальный пульт дистанционного управления uControl Remote.



HDAnywhere предлагает своим клиентам решения в области многозонного аудио и видео, рассчитанные на использование в больших квартирах или домах, а также барах, ресторанах и т.п. Пульт uControl Remote с интуитивно понятным расположением кнопок позволяет управлять всеми подключёнными к системе HDA устройствами и, как утверждается в пресс-релизе, обладает более гибкими возможностями настройки (и более доступен по цене), чем аналогичные модели, выпускаемые другими производителями. На его разработку ушло четыре года, зато инженерам HDA удалось создать пульт дистанционного управления, «который меняет существующие правила игры, открывает перед инсталляторами новые возможности для роста бизнеса и повышает удобство использования конечными потребителями всех систем HDAnywhere».



Помимо жёстких кнопок (их 44), пульт оснащается OLED-экраном. Есть кнопки для макрокоманд, нажатие которых активирует «зашитые» сценарии. Пульт поддерживает технологию беспроводной зарядки и мгновенно включается, когда его берут с зарядного коврика. Для управления аудио-видео устройствами используются команды, передаваемые как по Wi-Fi, так и по ИК. uControl Remote может работать с системами сторонних производителей, в том числе Rako, Hue, Lutron, GUDE, BluOS и Shelly. Настройка осуществляется через приложение uControl App.



