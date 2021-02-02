Пульт управления RTI U3

02.02.2021 13:00

В ассортименте компании RTI появилась новинка – влагозащищённый пульт управления U3. Всепогодное устройство можно использовать для управления аудио-видео компонентами в помещениях с повышенной влажностью: ванных комнатах, бассейнах и т.п.

Пульт RTI U3 полностью герметичен. У него вообще нет разъёмов: загрузка программ и управление осуществляется по ИК, РЧ (433 МГц),802.15.4@2.4 ГГц (ZigBee). Подзаряжается пульт также беспроводным способом. Управление – простое и удобное, для различных функций предусмотрены 17 жёстких кнопок. На дисплее E-Ink, которым также оснащён U3, отображается информация, получаемая от управляемых устройств. Энергонезависимая флэш-память хранит конфигурацию системы, даже когда нет питания.

Есть поддержка Wi-Fi; в комплект поставки входит индукционная зарядная станция.