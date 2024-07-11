Пульт управления URC TRC-1120

11.07.2024 17:35

Компания URC начала принимать предзаказы на пульт дистанционного управления TRC-1120.



Новинка – пульт с ярким цветным сенсорным двухдюймовым LCD-экраном и жёсткими кнопками с подсветкой. Производитель обещает высокую скорость обработки данных и особенно быстрый отклик на команды, которые отдаются голосом или нажатием кнопок. Встроенные микрофон и динамик обеспечивают взаимодействие с голосовым ассистентом Amazon Alexa. Количество электронных устройств, с которыми совместим пульт TRC-1120, превышает 140000. Он может взаимодействовать с «умными» дверными замками Ring, видеокамерами, поддерживает потоковое видео и двустороннюю голосовую связь.



TRC-1120 можно использовать со всеми фирменными устройствами и системами Total Control и управлять электроникой как в отдельном помещении, так и – при условии, что программирование осуществляет профессиональный инсталлятор – в целом доме / офисе. Пульт позволяет управлять не только аудио- и видеооборудованием, но и осветительными приборами, системы кондиционирования и вентиляции, видеокамерами и пр. элементами «умного» дома.



