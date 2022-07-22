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Pult.ru: приходи и слушай


22.07.2022 10:12

 

 

Всё ещё лето! С жарой, хорошим настроением, кинотеатрами под открытым небом, концертами – и мастер-классами… на которых можно получить не только новые полезные знания, но и послушать хорошую музыку на первоклассном оборудовании.

 

Ближайший такой мастер-класс пройдёт уже в эту субботу, 23 июля, в московском салоне Pult.ru на Новинском бульваре. Тех, у кого большие планы на день, ждут в гости к 12:30. Любителей подольше поспать после рабочей недели – к 15:30. Обе сессии идентичны по содержанию: сначала увлекательный рассказ о том, что такое Hi-Fi компоненты высокого уровня, после – демонстрация аудиоаппаратуры разных брендов, прослушивание и обсуждение услышанного. Дискуссия всегда получается живой и очень интересной, а представители двух компаний-организаторов (ГК Digis и Pult.ru) компетентны и готовы ответить на любые вопросы. Всем гостям дарят скидки на представленную технику.

 

Оборудование, участвующее в прослушивании: электронные компоненты Quad и Leak, акустические системы Wharfedale серий Diamond 12, Evo 4, Elysian и Linton, стильные радиоприёмники Tivoli Audio, Hi-Res наушники JVC. Напоминаем: мероприятие состоится в ближайшую субботу, 23 июля, в 12:30 и 15:30. Адрес салона: Москва, Новинский бульвар, дом 12. Вход бесплатный, однако требуется предварительная регистрация.

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