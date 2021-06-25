Pult.ru в Краснодаре

25.06.2021 01:07

3-4 июля в Краснодаре состоится открытие салона Pult.ru. В обновлённом пространстве шоу-рума, расположенного на улице Северная, дом 392, пройдут встречи с представителями фирм-производителей и мастеры-классы.

Торжественные мероприятия начнутся в субботу 3 июля в 12:00. А уже в 12:30 (с повтором в 15:30) пройдёт мастер-класс под названием «Расширение возможностей стереосистемы. Новый уровень звучания с продуктами REL и Nordost; новый способ доставки музыкального контента со стриминговыми продуктами Arcam». Аудиосистемы, которые услышат посетители салона: громкоговорители JBL 4349 и AV-ресивер Arcam AVR30 в качестве усилителя, а также акустика Monitor Audio Gold 200, усилитель Arcam SA30, стримеры CDS50 и ST60, кабели и аксессуары Nordost серии Norse и два сабвуфера REL T9x.

Следующий день будет посвящён продукции Cambridge Audio и DALI (мастер-класс начнётся в 12:30). В Краснодаре состоится российская премьера нового потокового проигрывателя/усилителя Cambridge Audio EVO150. Его подключат к напольникам DALI Opticon 6 Mk2. В 15:30 посетителям салона покажут усилители новой линейки BasX производства Emotiva, колонки Klipsch и полностью цифровой усилитель TDAI-1120 датской компании Lyngdorf.

Посетить салон можно без регистрации; однако для участия в мастер-классе требуется предварительная запись: выбрать день и время можно на сайте Pult.ru.