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Pult.ru: второй половинке – скидка


14.02.2025 13:55

 

 

Компания Pult.ru объявила о начале акции, посвящённой Дню всех влюблённых, который отмечают в мире 14 февраля.

 

По мнению маркетологов компании, этот праздник – «отличный повод подарить музыку тем, кого вы любите». Специальное предложение действует весь уикенд, до 16 февраля включительно. При покупке двух пар наушников вторая пара продаётся по сниженной цене, со скидкой в размере 10% от розничной цены устройства.

 

В акции под названием «Вторая половинка» участвуют наушники двенадцати брендов, от A4Tech, Audio-Technica и Creative до HiFiMAN, Marshall и Sennheiser, с розничными ценами от 1790 рублей (проводная гарнитура для геймеров A4Tech Fstyler FH200i) до 42490 рублей (наушники Audeze Maxwell for Xbox). Полный перечень моделей, участвующих в акции – на сайте Pult.ru.

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