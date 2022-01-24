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Pult.ru зовёт в Воронеж


24.01.2022 13:41

 

 

5 и 6 февраля в Воронеже компания Pult.ru устраивает «День открытых дверей». Он пройдёт в новом торговом салоне сети, который начал свою работу совсем недавно, в конце декабря минувшего года, по адресу Московский проспект, дом 67.

 

Немного информации о брендах, которые окажутся в центре внимания гостей салона. Компания Klipsch основана в 1946 году, это один из старейших производителей акустических систем не только в США, но и во всём мире. Второй акустический бренд, продукцию которого увидят посетители салона – немецкий Magnat; в мастер-классах «примет участие» новейший активный громкоговоритель Transpuls 800. Американской Emotiva в следующем году исполнится всего 20 лет, однако фирменные усилители уже давно популярны у аудиолюбителей. Молодая французская компания Reavon разрабатывает и производит универсальные дисковые медиапроигрыватели. Наконец, категория проигрывателей виниловых дисков будет представлена продукцией Music Hall – эти устройства знатоки считают одними из самых музыкальных.

 

Всех, кто откроет двери салона 5 и 6 февраля, ждёт интересная программа, в том числе презентации и мастер-классы, а также приятные сюрпризы. Начало мастер-классов: в 12:00 и 18:00 в субботу, в 12:00 в воскресенье. В течение этих двух дней, с 11:00 до 21:00, можно будет послушать, как звучат установленные в салоне аудиосистемы, и получить подробную консультацию у сотрудников Pult.ru, а также представителей тех брендов, продукция которых экспонируется в салоне. Вход – только по предварительной регистрации! Если вы планируете провести на мероприятии оба выходных дня или ещё не определились с датой, зарегистрируйтесь два раза – на субботу и на воскресенье.

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