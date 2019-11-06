Puritan Audio Laboratories: защита от помех

06.11.2019 17:10

Компания Puritan Audio Laboratories из Великобритании производит устройства для электропитания аудио компонентов аудиофильского уровня, в том числе устройства фильтрации входного напряжения от всевозможных помех.



К таким помехам относятся большие скачки напряжения – и в этих случаях огромное преимущество возникает у тех систем, в которых защита готова отвести через себя импульс тока вплоть до 30 тысяч ампер: постоянное напряжение также влияет на работу трансформаторов… Имеется в линейке оборудования Puritan и устройство для защиты линии заземления, модель Ground Master, и «главный козырь» – компактные Guardian, которые подключаются в свободные розетки каждой линии питания комнаты или дома; они уменьшают синфазные и дифференциальные помехи и защищают от всплесков напряжения.



Базовые линейки Puritan – серии Master и Strip. В первой устройства имеют шесть выходов, во второй их может быть как шесть, так и восемь; 8 выходов, модели с индексом DC означают наличие защиты от постоянного тока. Помимо общих для всех выходов цепей фильтрации, каждый выход имеет ещё и индивидуальную цепь, которая предотвращает проникновение помех от подключённых соседних компонентов защищаемой системы. Компания производит также кабели питания – по 1, 1,5, 2 и 3 метра. Они имеют многоступенчатую защиту от вибраций и экранирование по технологии Puritan Proprietary Dissipative Technology: помехи рассеиваются в экране, а не передаются на «землю» подключаемого компонента. Двухметровый кабель входит в комплект поставки всех устройств фильтрации, производимых Puritan Audio.