PuroBasic – защита для нежного детского слуха

05.02.2020 07:00

Компания Puro Sound Labs выпустила наушники для детей и подростков. Особенность устройства – в предустановленных настройках, ограничивающих уровень громкости воспроизводимых записей до 85 дБ, что соответствует рекомендациям Международной организации здравоохранения (ВОЗ).

Складные наушники разработаны специально для детей в возрасте от двух лет. В отделке используется современный кожзаменитель (эко-кожа, или vegan leather) – безопасный в использовании, очень мягкий и лёгкий. Компания-производитель заявляет, что наушники PuroBasic воспроизводят звук в студийном качестве. Их можно подключить к любому аудиоустройству со стандартным аудиоразъёмом 3,5 мм. Наушники оснащаются встроенным пультом управления и микрофоном. Розничная цена – 29,99 долларов США; цвета – розовый, синий, зелёный, красный.

Продукция Puro Sound Labs – наушники с технологиями защиты слуха. Так основатели компании пытаются бороться с проблемой, которая всё чаще встречается у детей – потерей слуха под воздействием шума (Noise Induced Hearing Loss, NIHL).