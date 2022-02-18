Пути бизнеса неисповедимы…

18.02.2022 15:17

Sound United станет частью Masimo Corporation, глобальной медицинской компании, которая разрабатывает, производит и продает товары и технологии для неинвазивного мониторинга, применяемого в больничных и домашних условиях.



Напомним, что Sound United является владельцем впечатляющего портфеля аудио брендов, в которых входят Bowers & Wilkins, Denon, Polk Audio, Marantz, Definitive Technology, Classé и Boston Acoustics. В результате сделки Masimo получает доступ к отлично развитому и эффективному каналу продаж, имеющему огромный потенциал для развития направления «товары для здоровья». Кроме того, корпорация очень заинтересована в возможностях облачной домашной экосистемы HEOS и в высококвалифицированной команде департамента исследований и разработок Sound United. В свою очередь, Sound United сможет воспользоваться расширенными организационными ресурсами Masimo.



Сумма сделки составляет 1,025 млрд. долларов США. Поглощение должно состояться в середине 2022 года. Руководство Sound United будет по-прежнему осуществлять Кевин Даффи (Kevin Duffy), с прямым подчинением основателю и генеральному директору Masimo Джо Киани (Joe Kiani).