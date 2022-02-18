Q Acoustics M20 в двух новых цветах

18.02.2022 11:06

Два новых варианта отделки акустических систем M20 предложила потребителям компания Q Acoustics. Ранее доступные только в чёрном цвете, теперь M20 можно приобрести в белом матовом корпусе или с отделкой под древесину ореха.

В конструкции колонок ничего не изменилось: они по-прежнему комплектуются парой динамиков – 22-миллиметровым твитером и мид-басовым драйвером диаметром 125 мм. На задней панели имеется порт фазоинвертора. Максимальная выходная мощность – 65 Вт (постоянная – 32 Вт на 4 Ом). Напомним, что одна колонка в каждой паре – активная, вторая – пассивная; имеется поддержка Bluetooth 5.0 с aptX.

M20 – акустика полочная; при желании их можно установить на фирменные напольные подставки. Колонки в двух новых вариантах отделки пока можно приобрести только в Великобритании. Цена комплекта от отделки не зависит.