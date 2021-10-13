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Q Acoustics: новинки серии Concept


13.10.2021 09:33

 

 

Британская Q Acoustics дополнила фирменную серию акустических систем Concept тремя новыми моделями: полочными Concept 30, напольными Concept 50 и колонкой центрального канала Concept 90.

 

Разработанные на базе технологий, впервые применённых во флагманских моделях Concept 300 и 500, новинки, как утверждается в пресс-релизе компании-производителя, обеспечивают высочайшее качество звучания, при том, что стоят намного дешевле громкоговорителей, относящихся к категории High End. Корпуса Concept 30, 50 и 90 созданы по технологии Gelcore (трёхслойный «сэндвич» с прослойкой из вязкого геля), позволяющей свести к минимуму высокочастотные призвуки. Система внутренних стяжек Point-2-Point (P2P), применённая в моделях Concept 30 и Concept 50 обеспечивает исключительную жёсткость корпусов; этот метод инженеры компании впервые использовали при создании флагмана Concept 500. Внутри – 0,9-дюймовый твитер и пятидюймовый СЧ/НЧ драйвер принципиально новой конструкции. Твитер механически изолирован от передней панели и тем самым надёжно защищён от внутренних резонансов СЧ/НЧ драйвера. Своим внешним видом новые модели также напоминают премиальные системы серий 300 и 500; отделка – чёрный, серебристый или белый лак.

 

Специально для любителей смотреть кино дома производитель предлагает готовый комплект Concept 50 5.1, состоящий из пары напольников Concept 50 (их рекомендуется использовать в качестве фронтальных каналов), двух Concept 30, устанавливаемых на стойки (тылы; стойки приобретаются отдельно) и АС центрального канала Concept 90. Дополняет систему фирменный саб Q B12.

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