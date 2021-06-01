Q Active 400: мало не покажется…

01.06.2021 13:19

В прошлом году в модельном ряду Q Acoustics появились первые активные колонки, полочные Q Active 200. Теперь к ним добавились напольники Q Active 400. Обе модели относятся к категории «всё-в-одном»: они могут воспроизводить музыку с любого источника, будь то ТВ, стриминговая платформа, смартфон, ноутбук или проигрыватель.



Как и полочники, Q Active 400 комплектуются широкодисперсионными драйверами BMR (Balance Mode Radiator). А ещё в них есть пара 4,5-дюймовых басовиков – они установлены в верхней и нижней части задней панели громкоговорителя. Совокупная выходная мощность встроенных усилителей – 440 Вт. Поддерживаются аудио файлы высокого разрешения (до 32 бит / 192 кГц), при этом всё входящее аудио конвертируются в 24 бит / 96 кГц.



Для управления и сопряжения (по Wi-Fi или Ethernet) с домашней сетью используется Control Hub – его можно настроить на работу с Google Chromecast или Amazon Alexa. Предусмотрена поддержка Bluetooth, Apple AirPlay2, Roon и Spotify Connect. Для проводного подключения используется вход HDMI ARC, оптический цифровой и аналоговый входы, а также выход для сабвуфера. Соединение между контроллером и колонками – беспроводное; сам контроллер можно убрать с глаз долой, спрятав его за телевизор или разместив на книжной полке или в AV-стойке.