QLED-телевизоры Hisense: высокая пиковая яркость и технология Hi-View Engine Pro

27.06.2024 13:00

Новые модели телевизоров Hisense появились в продаже в магазинах российских специализированных розничных сетей. Отличительные особенности новинок, входящих в серию N: увеличенные значения пиковой яркости, технология Hi-View Engine Pro, а также геймерские функции.



Hisense E7N и E7N Pro – устройства на базе технологии QLED. По сравнению с линейкой предыдущего поколения у моделей новой N-серии более высокая пиковая яркость и более широкий выбор размеров. Так, телевизор Hisense E7N выпускается в семи размерах – с диагональю 43, 50, 55, 58, 65, 75 и 85 дюймов. Пиковая яркость этих ТВ составляет 400 нит. Технология компенсации движения MEMC автоматически анализирует изображение и повышает его плавность даже в самых динамичных сценах. Телевизоры Hisense E7N оснащаются встроенной аудиосистемой мощностью до 30 Вт с поддержкой Dolby Atmos.



Модель Hisense E7N Pro подходит тем, кто любит не только смотреть кино, но и играть в компьютерные игры. Телевизоры с пиковой яркостью до 800 нит оснащаются экранами размером 55, 65, 75, 85 или 100 дюймов по диагонали. Технология подсветки Full Array Local Dimming делает тени глубже, цвета – ярче, изображение в целом – чётче. Плавность изображения обеспечена благодаря поддержке профессионального игрового режима Game Mode Pro с низкой задержкой и частотой обновления 144 Гц. Ещё одна модель для геймеров – Hisense U7N с технологией Mini-LED Pro и диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов. Технология Hi-View Engine Pro в этих устройствах использует алгоритмы глубокого обучения и обширную базу данных для оптимизации качества изображения по чёткости, контрастности и цвету. Поддерживается режим Game Mode Pro и технология компенсации движения MEMC. Аудиосистема – со встроенным сабвуфером; пиковая яркость –1500 нит.



Наконец, модель U8N (с диагональю 65 и 75 дюймов) – это технологии Mini-LED Pro и Hi-View Engine Pro; увеличенное количество зон затемнения (до 2000); пиковая яркость до 3000 нит. Режим FilmMaker обеспечивает воспроизведение фильмов и телешоу с оригинальными настройками звучания, ракурса, цветопередачи, частоты кадров и пр. Встроенная аудиосистема – конфигурации 2.1.2, с поддержкой Dolby Atmos. Все телевизоры обновлённой серии созданы на базе технологии квантовых точек Quantum Dot, которая обеспечивает чрезвычайно точную передачу оттенков цвета, и работают с операционной системой VIDAA U7, интуитивно понятной в использовании и открывающей пользователям доступ к разнообразному контенту и множеству популярных приложений.



