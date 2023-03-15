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Qobuz Club – клуб по музыкальным интересам


15.03.2023 08:39

 

 

В Qobuz создали социальную сеть, которая должна объединить меломанов и аудиофилов всего мира. Платформа уже активна; доступ к ней бесплатный, но пользоваться новыми возможностями общения могут только подписчики стримингового сервиса.

 

Qobuz Club – это, по определению его создателей, «интерактивный форум, который позволит общаться любителям музыки со схожими вкусами и предпочтениями». Предполагается, что пользователи будут обмениваться мнениями, рекомендациями, советами, касающимися, в том числе, различных программ и Hi-Fi оборудования. В «онлайн-клубе» есть несколько тематических разделов: Qobuz News, Music Clubs, Hi-Fi Spaces, а также форум для дискуссий, где пользователи могут напрямую общаться с представителями различных подразделений Qobuz. Ещё есть «уголок коллекционера» для любителей винила, зона бета-тестирования и раздел, в котором участники клуба могут оставлять свои предложения и пожелания.

 

Для всех обладателей аккаунтов Qobuz вступление в клуб – бесплатное. Для тех, кто хочет стать членом клуба, но не подписан на сервисы Qobuz, предусмотрены два тарифа: 12,99 долларов США в месяц или сумма, в 10 раз бОльшая, при оплате годового участия. В ближайшее время будет выпущено мобильное приложение Qobuz Club. Сейчас общение возможно только на английском языке, но скоро появится и франкоязычная версия. Как сообщает разработчик, бета-версия Qobuz Club тестируется с декабря прошлого года, и в клубе уже около 2000 участников.

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