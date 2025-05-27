Qobuz Connect: простое управление, звук без разрывов и потерь

27.05.2025 17:47

Стриминговая платформа Qobuz объявила о появлении новой функции Qobuz Connect, которая обеспечивает упрощённое управление и бесшовное подключение устройств.



Qobuz Connect даёт возможность прямого стриминга и управления совместимыми Hi-Fi устройствами через Qobuz, без использования сторонних приложений и с максимально возможным качеством звука. С помощью Qobuz Connect можно выбирать устройство в сети и управлять музыкой из приложения Qobuz. Переключение с одного устройства на другое (например, с наушников на колонки) происходит быстро и просто, без прерывания аудиопотока. Благодаря синхронизации можно управлять приложением, установленным на компьютере, с помощью смартфона, и наоборот. Что важнее, благодаря прямой потоковой передаче аудиоконтент воспроизводится на всех устройствах в высоком разрешении. Qobuz даёт доступ к более чем 100 млн. Hi-Res (24 бит, до 192 кГц) треков в CD-качестве без потерь.



Функция Qobuz Connect доступна для приложений iOS, Android, Windows и MacOS. В её создании приняли участие разработчики компании StreamUnlimited Engineering. Подробная информация размещена на сайте Qobuz; там же можно найти перечень брендов-партнёров (их почти 60), поддерживающих Qobuz Connect.



