ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Qobuz Connect: простое управление, звук без разрывов и потерь


27.05.2025 17:47

 

 

Стриминговая платформа Qobuz объявила о появлении новой функции Qobuz Connect, которая обеспечивает упрощённое управление и бесшовное подключение устройств.

 

Qobuz Connect даёт возможность прямого стриминга и управления совместимыми Hi-Fi устройствами через Qobuz, без использования сторонних приложений и с максимально возможным качеством звука. С помощью Qobuz Connect можно выбирать устройство в сети и управлять музыкой из приложения Qobuz. Переключение с одного устройства на другое (например, с наушников на колонки) происходит быстро и просто, без прерывания аудиопотока. Благодаря синхронизации можно управлять приложением, установленным на компьютере, с помощью смартфона, и наоборот. Что важнее, благодаря прямой потоковой передаче аудиоконтент воспроизводится на всех устройствах в высоком разрешении. Qobuz даёт доступ к более чем 100 млн. Hi-Res (24 бит, до 192 кГц) треков в CD-качестве без потерь.

 

Функция Qobuz Connect доступна для приложений iOS, Android, Windows и MacOS. В её создании приняли участие разработчики компании StreamUnlimited Engineering. Подробная информация размещена на сайте Qobuz; там же можно найти перечень брендов-партнёров (их почти 60), поддерживающих Qobuz Connect.

Связанные новости:
 Hi-Fi & High End Show Урал: деловая программа - 27.05.2025 17:21
 Французский звук приедет в Россию - 12.03.2025 16:02
 WiiM без стриминга - 27.02.2025 02:50
 Бесплатный стриминг: спасибо LG - 24.12.2024 12:21
 Cambridge Audio EX Series: стример и усилитель - 14.10.2024 14:20
 Сетевой аудиоплеер Lumin D3 - 03.10.2023 13:39
 Музыкальный стример Matrix Audio mini-i Pro 4 - 19.07.2023 10:26
 Unity – без проводов и потери качества - 12.05.2023 12:50
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007