Qobuz отказался от MP3

15.11.2019 11:49

Французская компания Qobuz «сделала ручкой» MP3-аудиозаписям, став первым сервисом потоковой передачи музыки, полностью отказавшимся от форматов, которые используют алгоритм сжатия аудиоданных с потерей качества. Как заявил один из представителей компании, «MP3 – это очень плохо для музыки, артистов и слушателей, поэтому Qobuz говорит ему “нет” и теперь предлагает только настоящее студийное качество».

Компания предложила потребителям особую версию подписки под названием Studio Premier; она обеспечивает неограниченный доступ к архивам аудиофайлов высокого разрешения. Подписаться на Studio Premier смогут только 100 тысяч человек; они должны зарегистрироваться не позднее 31 января 2020 года. Музыкальная библиотека Qobuz содержит более 40 миллионов CD-треков и более 210 тысяч hi-res альбомов. Как утверждают в самой компании, это крупнейшая музыкальная коллекция в мире. Стоимость подписки – 14,99 долларов США в месяц или 149,99 долларов в год; в первый месяц доступ к записям бесплатный.

Те, кто сейчас пользуется пакетами Qobuz Hi-Fi и Studio Monthly, при продлении подписки будут автоматически переведены в Studio Premier. Пользователи Premium Monthly должны будут перейти на Studio Premier вручную, до того, как закончится срок действия нынешнего пакета. Услуги, мало чем отличающиеся от Studio Premier, будут предоставлены и потребителям, которые готовы платить 249,99 долларов в год (Sublime+); зато в качестве бонуса они смогут совершать покупки в Qobuz Store со скидками.