Qobuz расскзывает о Hi-Fi: «живые» эфиры с 20 августа

18.08.2020 12:34

Стриминговый сервис Qobuz запускает серию «живых» эфиров, тематика которых будет интересна любителям музыки, аудиофилам и тем, кто только начинает своё знакомство с Hi-Fi индустрией.



«Главный адепт Hi-Fi» в Qobuz Дэвид Соломон (David Solomon) будет встречаться с экспертами в области Hi-Fi и задавать им вопросы, связанные с новинками, трендами, технологиями и пр. В официальном релизе, который подготовил сам Дэвид, говорится: «Еженедельное общение со специалистами – это возможность оставаться в курсе происходящего в отрасли, и, что важнее, укреплять наши отношения с подписчиками, переводя их на новый, более близкий уровень. Я с нетерпением жду этих встреч, и обещаю, что осенью и зимой вы увидите и услышите в нашем эфире очень интересных людей».



Прямые трансляции будут проходить по вторникам в официальном аккаунте Qobuz в сети Facebook. Начало в 16:00 по ET (Североамериканское Восточное время), что соответствует 23:00 по Москве. Расписание на ближайшие три недели следующее:

20 августа состоится встреча с Биллом Шни (Bill Schnee), музыкальным продюсером и аудиоинженером, двукратным обладателем «Грэмми», работавшим с такими артистами, как Стили Дан (Steely Dan), Марк Нопфлер (Mark Knopfler) и др.

27 августа Эндрю Линдси (Andrew Lindsey), один из разработчиков продукции MartinLogan, расскажет о том, что собой представляют электростатические акустические системы.

2 сентября в эфир выйдет Энди Керр (Andy Kerr), директор по маркетингу и коммуникациям компании Bowers & Wilkins.