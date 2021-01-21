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Quad Artera Solus Play доехал до России


21.01.2021 12:04

 

 

На российском рынке появилась новинка от компании Quad. Компактное устройство под названием Artera Solus Play относится к категории «всё-в-одном» и представляет собой беспроводной стример, собственный усилитель класса AB (2х75 Ватт на 8 Ом), ЦАП и CD-проигрыватель, объединённые в одном корпусе.

 

Стример с платформой DTS Play-Fi поддерживает популярные сервисы и позволяет прослушивать музыку в форматах hi-res в любой комнате (функция мультирум). В качестве источника контента можно использовать в том числе внешние устройства: персональный компьютер, смартфон, NAS-хранилище. Имеется доступ к Spotify, Tidal, Qobuz, HD Tracks, Deezer, Amazon Music, а также к радиостанциям и подкастам.

 

Artera Solus Play оснащен цифро-аналоговым преобразователем Sabre32 ES9018K2M (ESS Technology), поддерживает передачу контента через Bluetooth aptX; предусмотрена возможность цифрового или аналогового подключения наушников. Поставляется в двух вариантах отделки корпуса: чёрном и стальном.

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