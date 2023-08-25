ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Quad Revela: инновации «на стиле»


25.08.2023 12:18

 

 

Компания Quad выпустила новую серию акустических систем Revela. Линейка – поистине инновационная: при создании колонок применены самые передовые технологии, громкоговорители выглядят очень современно и актуально.

 

Новая серия состоит из двух моделей: классической полочной Revela 1 (дополнительно можно приобрести специально для неё спроектированную стойку соответствующего дизайна) и напольной Revela 2. Колонки обеих моделей оснащаются уникальным высокочастотным динамиком Quad Revela True Ribbon размером 27 x 60 мм. Он отличается от обычных купольных твитеров тем, что двигатель звуковой катушки крепится как к диафрагме, так и к моторной системе. В Revela 1 также есть 6,5-дюймовый вуфер. У напольной Revela 2 таких басовиков два, плюс шестидюймовый среднечастотник; драйверы устанавливаются на жёсткое литое шасси. Усовершенствованная структура волокна, из которого сделаны диафрагмы как среднечастотных, так и низкочастотных динамиков – результат многолетних исследований. Драйверы Reveal, разработанные специально для колонок серии Revela, отличаются жёсткостью и отличными способностями самодемпфирования. Используемые кроссоверы – Linkwitz-Riley с фазовой компенсацией; они прошли тысячи часов тестирования.

 

Корпуса колонок Revela улучшают акустическую отдачу динамиков. Внутренние распорки обеспечивают жёсткость конструкции и рассеивают нежелательные вибрации и резонансы. Корпуса отделываются вручную и покрываются рояльным лаком. Стойки также покрываются лаком; основной материал – фанера, пластина, на которую устанавливается колонка – из высокоуглеродистой стали, внизу – опорные шипы, тоже стальные.

Связанные новости:
 50 тысяч долларов – и краснодеревщик не нужен - 17.08.2023 01:45
 «Алмазный фонд» Wharfedale: новое поступление - 03.08.2023 00:48
 Anthra – новая серия сабвуферов Monitor Audio - 17.07.2023 23:36
 Новый усилитель Quad Artera Mono - 14.12.2022 11:19
 «Жидкий янтарь» вместо «индийской яблони» - 14.11.2022 10:17
 Адам напольный, две штуки… - 18.04.2022 13:00
 Quad Artera Solus Play доехал до России - 21.01.2021 12:04
 Универсальный Quad - 11.06.2020 10:50
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007