Quad Revela: инновации «на стиле»

25.08.2023 12:18

Компания Quad выпустила новую серию акустических систем Revela. Линейка – поистине инновационная: при создании колонок применены самые передовые технологии, громкоговорители выглядят очень современно и актуально.



Новая серия состоит из двух моделей: классической полочной Revela 1 (дополнительно можно приобрести специально для неё спроектированную стойку соответствующего дизайна) и напольной Revela 2. Колонки обеих моделей оснащаются уникальным высокочастотным динамиком Quad Revela True Ribbon размером 27 x 60 мм. Он отличается от обычных купольных твитеров тем, что двигатель звуковой катушки крепится как к диафрагме, так и к моторной системе. В Revela 1 также есть 6,5-дюймовый вуфер. У напольной Revela 2 таких басовиков два, плюс шестидюймовый среднечастотник; драйверы устанавливаются на жёсткое литое шасси. Усовершенствованная структура волокна, из которого сделаны диафрагмы как среднечастотных, так и низкочастотных динамиков – результат многолетних исследований. Драйверы Reveal, разработанные специально для колонок серии Revela, отличаются жёсткостью и отличными способностями самодемпфирования. Используемые кроссоверы – Linkwitz-Riley с фазовой компенсацией; они прошли тысячи часов тестирования.



Корпуса колонок Revela улучшают акустическую отдачу динамиков. Внутренние распорки обеспечивают жёсткость конструкции и рассеивают нежелательные вибрации и резонансы. Корпуса отделываются вручную и покрываются рояльным лаком. Стойки также покрываются лаком; основной материал – фанера, пластина, на которую устанавливается колонка – из высокоуглеродистой стали, внизу – опорные шипы, тоже стальные.



