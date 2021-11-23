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Quantum Dot OLED ТВ – с опозданием на год


23.11.2021 10:30

 

 

В отрасли множатся слухи о том, что уже в будущем году потребителям будут представлены дисплеи с новой технологией, причём не опытные образцы, а коммерческие модели, запущенные в массовое производство. Речь идёт о технологии Quantum Dot OLED.

 

Ещё в 2019 году Samsung Electronics обещала, что производственная линия по выпуску таких телевизоров будет запущена к 2021 году. Однако уже в начале 2020 года у компании возникли проблемы с финансированием этого направления. Но время идёт, и недавно были опубликованы отчёты Samsung Display, указывающие на то, что производство QD-OLED дисплеев уже началось… Более того, есть вероятность, что на предстоящей выставке CES 2022 дисплеи, созданные по этой технологии, представит ещё один известный производитель телевизоров, компания Sony. Коммерческий же выпуск QD-OLED моделей ТВ ожидается в первом квартале 2022 года.

 

Производственные мощности Samsung Display могут обеспечить выпуск 30 тысяч панелей QD-OLED в месяц; количества, выпущенного за год, хватит на производство около миллиона телевизоров с диагональю 55 и 65 дюймов. Розничная цена такого телевизора на первых порах может составлять более 8000 долларов США (10 миллионов вон).

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