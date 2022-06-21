Quantum-новости Leema Acoustics

21.06.2022 10:00

Leema Acoustics «приоткрыла завесу тайны» над своей новой линейкой Hi-Fi компонентов, официальная презентация которой должна состояться через несколько месяцев.



Речь о серии Quantum, которую в компании, созданной двумя бывшими звукоинженерами BBC, разрабатывали в течение нескольких лет. В линейку входят четыре устройства: CD-проигрыватель Electron, аудиостример Positron, ЦАП / предварительный усилитель с MM/MC фонокорректором Neutron и усилитель мощности Graviton.



Также известно, что CD-плееры Electron будут оснащаться чипами ES9018 Sabre и иметь коаксиальный цифровой выход и выход для наушников; у предусилителя Neutron будут как балансные, так и небаласные входные разъёмы, а мощность усилителя Graviton (класс A/B) составит 150 Вт / 8 Ом. Стример Positron пока остаётся тёмной лошадкой – о нём нет вообще никакой информации. Все работы по созданию компонентов новой серии, включая проектирование и выпуск тестовых образцов, велись на собственной фабрике Leema Acoustics в Уэльсе.



