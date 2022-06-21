ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Quantum-новости Leema Acoustics


21.06.2022 10:00

 

 

Leema Acoustics «приоткрыла завесу тайны» над своей новой линейкой Hi-Fi компонентов, официальная презентация которой должна состояться через несколько месяцев.

 

Речь о серии Quantum, которую в компании, созданной двумя бывшими звукоинженерами BBC, разрабатывали в течение нескольких лет. В линейку входят четыре устройства: CD-проигрыватель Electron, аудиостример Positron, ЦАП / предварительный усилитель с MM/MC фонокорректором Neutron и усилитель мощности Graviton.

 

Также известно, что CD-плееры Electron будут оснащаться чипами ES9018 Sabre и иметь коаксиальный цифровой выход и выход для наушников; у предусилителя Neutron будут как балансные, так и небаласные входные разъёмы, а мощность усилителя Graviton (класс A/B) составит 150 Вт / 8 Ом. Стример Positron пока остаётся тёмной лошадкой – о нём нет вообще никакой информации. Все работы по созданию компонентов новой серии, включая проектирование и выпуск тестовых образцов, велись на собственной фабрике Leema Acoustics в Уэльсе.

Связанные новости:
 Новинка: ЦАП/усилитель Cayin RU6 - 03.06.2022 10:46
 Технологичная TechnoLogica - 01.06.2022 21:27
 Мощный швед: восьмиканальный Primare A35.8 - 19.05.2022 10:06
 Бельгийский Hi-Fi - 31.03.2022 10:38
 Новый флагманский фонокорректор Exposure VXN - 02.03.2022 11:03
 Leema Acoustics: с завода – прямо к покупателю - 14.04.2020 13:15
 Усилитель Leema Acoustics Pulse IV: мечта аудиофила - 19.12.2017 13:30
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007