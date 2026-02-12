ВХОД НА САЙТ

Quantum Technologies выходит на российский рынок


12.02.2026 01:19

 

 

На российском рынке появится новый бренд потребительской электроники. Об официальном старте продаж своей продукции объявила компания Quantum Technologies.

 

Покупателям в России и странах СНГ будут доступны современные модели телевизоров, которые уже были протестированы китайскими и индийскими потребителями. Quantum Technologies заявляет о надёжности фирменных решений и высоком качестве сборки и уверена в том, что сформированная технологическая база соответствует ожиданиям глобального рынка и потребностям пользователей. В ближайшей перспективе бренд будет расширять модельный ряд за счёт премиальных серий, кроме того, планируется выпуск продукции других товарных категорий.

 

Первая серия телевизоров Quantum Technologies, которая встанет на полки российских магазинов – 12 QLED-моделей на базе Google TV, с экранами с диагональю от 24 до 65 дюймов, ультратонкими рамками и корпусами чёрного и белого цвета. Эти устройства поддерживают стандарты Dolby Vision и HDR, а также технологию MEMC – она создаёт промежуточные кадры, обеспечивая высокую плавность при отображении динамичных сцен. Встроенная акустика – Kyoto Sound SE. Для геймеров предусмотрен игровой режим Quantum с минимальными задержками вывода изображения, поддержкой HDMI 2.1 и ALLM. Технология Low Blue Light снижает уровень синего света и нагрузку на зрение при любом освещении, а технология Local Contrast Control делает изображение ярким и контрастным, не утомляя глаза.

