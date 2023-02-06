R, G, B: друг на дружку становись!

06.02.2023 22:01

Чёткость изображения на micro LED дисплеях ограничена тем, насколько плотно «упакованы» пиксели дисплея. Учёные из Массачусетского технологического института (МТИ) смогли уплотнить их, расположив компоненты пикселей вертикально, один над другим. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.



Пиксели обычного OLED-телевизора (или компьютерного дисплея) фактически состоят из трёх расположенных рядом OLED-субпикселей, красного, зелёного и синего, благодаря которым возможно воспроизведение широкого спектра цветов. В телевизорах с технологией micro LED в качестве таких субпикселей выступают микросветодиоды; изображение на дисплеях этих устройств обладает преимуществами сразу двух технологий: OLED (яркие цвета и глубокий чёрный) и LCD (высокая яркость). Пиксели micro LED нельзя уплотнить так же сильно, как OLED: чтобы «втиснуть» больше пикселей в экран заданного размера, они должны быть шириной в один субпиксель (вместо трёх). Однако учёным из МТИ это удалось – после того, как они создали пиксели, в которых микросветодиоды расположены не горизонтально (один рядом с другим), а вертикально (один над другим).



Новый метод предполагает использование ультратонких красных, зелёных и синих светодиодных мембран, которые укладываются друг на друга, как слоёное тесто. Затем этот «торт» нарезается вдоль и поперёк на множество отдельных пикселей, каждый из которых имеет ширину всего 4 микрона. Лабораторные тесты были весьма успешными; учёные смогли в том числе ответить на один из главных вопросов: как повлияет на изображение то, что верхний микросветодиод виден лучше всего, а нижний – хуже всего? Цветовая энергия, излучаемая светодиодом, зависит от ширины так называемой энергетической щели: у синих светодиодов она самая широкая (соответственно, у синего света самая высокая энергия), у красных – самая узкая (и самая низкая энергия). Материал не будет поглощать свет, энергия которого меньше ширины энергетической щели, то есть красный и зелёный свет будут проникать через слой синего светодиода непоглощёнными; именно поэтому слои располагаются в следующем порядке: внизу красный, посередине зелёный, на самом верху синий. В настоящее время исследователи работают над созданием метода одновременного управления миллионами micro LED пикселей. Если учёные добьются успеха, это позволит разработать ТВ дисплеи, компьютерные мониторы, очки виртуальной реальности и пр. с намного большей яркостью.



