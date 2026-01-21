ВХОД НА САЙТ

Радость аудиофила: FiiO M33 R2R


21.01.2026 15:29

 

 

Новый музыкальный плеер M33 R2R – самый амбициозный на сегодня проект FiiO в категории цифровых аудиоплееров средней ценовой категории.

 

В фирменной «табели о рангах» он стоит ниже флагманского M27, но позаимствовал у того множество функций. Полностью дифференциальная 24-битная матрица R2R и многоступенчатый усилитель TI обеспечивают абсолютно естественное звучание, ценимое аудиофилами за точность, реалистичность и музыкальную целостность, и очень чистое и превосходно контролируемое усиление. Выходная мощность M33 R2R: 1100 мВт + 1100 мВт; плеер совместим с самыми разными наушниками, от высокочувствительных внутриканальных до полноразмерных. Для поддержки целостности сигнала на всём пути от источника до выхода в M33 R2R используется независимый чип XMOS XU316 и фирменная система «очищения звука» DAPS.

 

Процессор Qualcomm Snapdragon 680 работает под управлением Android 13. Объём оперативной памяти – 8 ГБ, встроенной – 128 ГБ; есть слот для карт памяти MicroSD. Для удобства управления имеется 5,5-дюймовый HD экран, а для точной настройки и персонализации звучания – десятиполосный параметрический эквалайзер с поддержкой функции AUTO EQ. Независимый вход питания позволяет использовать более мощный усилитель для больших наушников. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 14 часов автономной работы. Ожидается, что в продаже M33 появится уже в первом квартале 2026 года; в это же время FiiO представит и новую колонку Retro Box, которая позволит использовать M33 в качестве источника аудиосигнала.

Комментарии

