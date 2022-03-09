ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Расширение экосистемы Denon Home


09.03.2022 13:27

 

 

Компания Denon объявила о выпуске нового сабвуфера Denon Home. Это беспроводное устройство с восьмидюймовым басовым динамиком в компактном корпусе, которое можно использовать с фирменным саундбаром модели 550 и любыми беспроводными акустическими системами серии Denon Home; требуется только питание от электросети и подсоединение по Wi-Fi.

 

Сабвуфер оснащается направленным в пол портом фазоинвертора и поддерживает технологию HEOS. Внешний вид устройства полностью соответствует дизайну саундбара 550 и беспроводных колонок семейства Denon Home, а благодаря небольшим размерам сабвуфера (33 см x 37 см x 33 см) для него найдётся место даже в помещениях малой площади. Управление осуществляется с помощью приложения HEOS: доступны изменение уровня громкости, фильтр низких частот и выбор фазы. Имеется порт USB и LAN порт RJ-45 для проводного подключения.

 

Платформа Denon Home даёт пользователям доступ к стриминговым сервисам Spotify, Amazon Music HD, Deezer, TIDAL и др., а также к файлам, хранимым на мобильных устройствах (через Wi-Fi, AirPlay 2 или Bluetooth). Поддерживаются Hi-Res файлы вплоть до 192 кГц / 24 бит и DSD 2,8/5,6 МГц.

Связанные новости:
 Пути бизнеса неисповедимы… - 18.02.2022 15:17
 Саундбар Denon DHT-S517  - 24.01.2022 13:56
 Denon представляет: новый саундбар с Google Chromecast - 29.11.2021 08:01
 Первые TWS-наушники Denon - 17.11.2021 10:13
 Новые ресиверы Denon серии S - 16.11.2021 10:15
 Denon представляет: AVR-X1700H - 21.10.2021 14:20
 Amazon Alexa и звук 5.1 для Denon Home - 01.10.2021 08:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007