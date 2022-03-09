Расширение экосистемы Denon Home

09.03.2022 13:27

Компания Denon объявила о выпуске нового сабвуфера Denon Home. Это беспроводное устройство с восьмидюймовым басовым динамиком в компактном корпусе, которое можно использовать с фирменным саундбаром модели 550 и любыми беспроводными акустическими системами серии Denon Home; требуется только питание от электросети и подсоединение по Wi-Fi.



Сабвуфер оснащается направленным в пол портом фазоинвертора и поддерживает технологию HEOS. Внешний вид устройства полностью соответствует дизайну саундбара 550 и беспроводных колонок семейства Denon Home, а благодаря небольшим размерам сабвуфера (33 см x 37 см x 33 см) для него найдётся место даже в помещениях малой площади. Управление осуществляется с помощью приложения HEOS: доступны изменение уровня громкости, фильтр низких частот и выбор фазы. Имеется порт USB и LAN порт RJ-45 для проводного подключения.



Платформа Denon Home даёт пользователям доступ к стриминговым сервисам Spotify, Amazon Music HD, Deezer, TIDAL и др., а также к файлам, хранимым на мобильных устройствах (через Wi-Fi, AirPlay 2 или Bluetooth). Поддерживаются Hi-Res файлы вплоть до 192 кГц / 24 бит и DSD 2,8/5,6 МГц.