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Расширение экосистемы Roon


07.07.2022 12:11

 

 

Разработчики музыкальной управлящей платформы Roon объявили о получении сертификатов Roon Ready и Roon Tested пятнадцатью аудио устройствами, в число которых входит продуция компаний KEF, Astell&Kern, JBL, Lumin, Chord Electronics, Arcam, Bryston и др.

 

Сертификация Roon Ready означает, что в те или иные компоненты интегрирована стриминговая технология Roon, обеспечивающая широкие возможности платформы. Программа Roon Tested была разработана для того, чтобы упростить настройку и конфигурирование систем и обеспечить поддержку USB, Airplay и Chromecast и максимальную Roon-совместимость. Получение сертификата означает, что то или иное устройство отвечает требованиям Roon, протестировано инженерами компании-разработчика и обеспечивает высокое качество звука.

 

Новыми обладателями сертификатов стали ресиверы Arcam AVR11, AVR21, AVR31 и AV41, аудиоплеер Astell&Kern KANN MAX и усилитель для наушников Astell & Kern AK HC2, предварительный усилитель / ЦАП Bryston BR-20, усилитель для наушников и цифровой предусилитель ZeroUno производства CanEVER Audio, усилитель для наушников Chord Electronics Mojo 2, аудиовидеоресиверы JBL Synthesis, модели SDR-35 и SDR-58, компактная акустическая система KEF LSX, транспорт Lumin U2 Mini, а также интегральник Ares, выпускаемый компанией Thrax Audio, и две модели медиаплееров Zidoo, Neo S и Neo X. Таким образом, на сегодняшний день число Roon-совместимых компонентов превысило тысячу, а количество брендов, входящих в экосистему Roon, перевалило за две сотни.

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