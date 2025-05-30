Растёт как на дрожжах…

30.05.2025 18:52

Консалтинговая компания Futuresource Consulting опубликовала отчёт, согласно которому в период с 2019 по 2024 год быстрее всего росли продажи саундбаров Hisense. Ни один другой бренд, под которым выпускаются и продаются звуковые панели, не смог сломать этот тренд и прервать поступательное движение Hisense.



Аналитики объясняют успех Hisense сочетанием передовых технологий, высокого качества и продуманного дизайна. Фирменные саундбары отличаются удобством и простотой эксплуатации, обеспечивают чистое и мощное звучание и создают эффективный и стильный ансамбль с современными моделями телевизоров Hisense. Безупречную синхронизацию динамиков телевизора и саундбара обеспечивает режим Hi-Concerto: он расширяет звуковое поле и создаёт эффект окружающего объёмного звучания. Ещё одной эффективной функцией фирменных саундбаров является Room Fitting Tuning. Технология адаптирует звучание динамиков под планировку помещения, а это означает, что на качество прослушивания не влияет, где именно в комнате находится пользователь.



Даже если потребитель является владельцем саундбара Hisense одной из базовых моделей, он может рассчитывать на объёмный звук Dolby Atmos – благодаря функции TV mode, которую поддерживают большинство телевизоров Hisense. При подключении через HDMI ARC/eARC саундбар использует декодер телевизора, обеспечивая доступ к расширенным возможностям обработки звука без потери качества. При этом управлять и телевизором, и саундбаром можно с одного пульта. Для этого есть функция EzPlay: все настройки саундбара отображаются в меню телевизора.