Ray Tubes расширила модельный ряд

08.08.2025 14:36

Компания Ray Tubes, продающая вакуумные лампы, которые широко используются производителями ламповых усилителей, расширила модельный ряд. Теперь в ассортименте выпускаемых изделий представлены лампы 12AU7, 12AX7, EL34, 6SN7, KT88, 300B и др.



Ray Tubes не выпускает лампы, но закупает их у производителей. Поскольку мало кто из последних производит все виды ламп, услуги Ray Tubes очень востребованы. В компании заявляют, что все лампы тщательно тестируются по более чем десяти критическим параметрам. Также осуществляется парный подбор ламп для сбалансированного звучания и проводятся рабочие испытания: для того, чтобы проверить работоспособность ламп, их устанавливают в усилители. Затем лампам присваиваются уникальные серийные номера, и только после этого их отправляют заказчику. Ray Tubes даёт годовую гарантию на все отгруженные лампы.



С недавних пор в ассортименте компании представлены вакуумные лампы Select 12AU7 и Core 12AU7. Двойные триоды 12AU7 ценятся за универсальность: их используют многие производители ламповых усилителей. Модельный ряд также пополнился лампами Reserve 6SN7 и Select 6SN7.



